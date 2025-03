Romet Jürgenson proovis Keenia rallil uut ja põnevat ametit

Mullu juunioride maailmameistriks kroonitud Jürgenson askeldas Keenias hooldusalas. Ta aitas korraldada Hankooki rehvide logistikat, viies neid töökotta ja sealt edasi M-Sporti Rally1-autodele, millega sõitsid Gregoire Munster ja James McErlean.​ Munster lõpetas ralli üldarvestuse viiendana, McErlean kümnendana.

25-aastane Järvamaalt pärit Jürgensoni sõnul oli tema ülesanne põnev ja see andis talle võimaluse piiluda Keenia ralli kulisside taha. «Tahtsin Safari ralliga paremini tuttavaks saada, sest see on Euroopa rallidest täiesti erinev,» ütles ta väljaandele Autohebdo.

«Leidsime M-Sportiga lahenduse, mis võimaldas mul kaasa tulla ja rada läbi sõita. Märkmeid tehes sain aru, et siin tuleb keskenduda rohkem kiirusele ja üldisele trajektoorile, mitte konkreetsetele kurvidele – see on nagu ralli puhtal kujul,» jätkas ta.

Jürgenson kuulub FIA Rally Star programmi. Sama programmi toel tuli ta 2024. aasta JWRC-klassi maailmameistriks ning sõidab nüüd WRC2-sarjas Ford Fiesta Rally2-autoga.

«Pärast Rootsi rallit tekkis ajakavasse vaba aken, kuhu see seiklus sobis ideaalselt. Ausalt öeldes on rehvimehaaniku töö osutunud üllatavalt huvitavaks – mul on isegi oma kontor,» rääkis Jürgenson.

Autoralli MM-sari jätkub 24.–27. aprillil Kanaari saartel. Tol etapil osaleb ka Jürgenson.