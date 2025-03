Tänak sai ralliekspertidelt kõvasti kiita: ta võinuks Keenias vabalt võita

AH: hinne 9. Parema, 10-, teenis vaid Evans. «Teine koht näitab, et nii Tänaku, aga eriti Hyundai head võimekust. Safari ralli pole varasemalt olnud just Lõuna-Korea autotootjale kõige õnnelikum paik, aga nüüd lõpetas kaks autot poodiumil. Eestlase esitus väärib igal juhul kiitust. Võib-olla tulnuks ralli alguses veidi ettevaatlikumalt võtta.»

VH: hinne 9. Parema, 10, teenis vaid Evans, 8 sai ka kolmandana lõpetanud Thierry Neuville. «Eestlaselt hea esitust. Pidas väljakutsuva ralli drastilisemate muredeta vastu. Suutis oma tempot korrigeerida, kui oli selge, et võidu eest pole võimalik heidelda. Hoopis teistsugune esitus, kui eelmise aasta alguses. Millegipärast on tunne, et me pole endiselt näinud päris kõige paremat Tänakut. Kas ta suudab oma taset hooaja käigus tõsta?»