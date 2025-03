Konkurente mäekõrguselt edestav Elfyn Evans tallab pidurit: kui mitu rallit on veel jäänud?

Detsembris 36. sünnipäeva tähistav waleslane on ca viimase kümnendi kõige teravamast tipust nüüd ainsana MM-tiitlita. Mullu ei tulnud ta Toyotas esinumbri rolliga toime, aga tänavu, kui täiskohaga on tagasi ka Kalle Rovanperä, sujuvad asjad õlitatult.

Evansil on ette näidata kaks võitu ja üks teine koht. Kui arvestada, et avaetapil Monte Carlos triumfeeris tema ees Sebastien Ogier, kes osaleb osakoormusega, on algus olnud ideaalilähedane.