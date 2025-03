OTSEBLOGI Henn tegi mänguks Moldovaga neli muudatust, Sappinen alustab!

Enne mängu

Võrreldes laupäevase kohtumisega Iisraeliga (1:2 kaotus) on põhikoosseisus üks või kaks sunnitud muudatust.

Kindlasti ei mängi kaasa Markus Soomets, kes teenis Iisraeli vastu lõpuminutitel punase kaardi ja kannab sestap võistluskeelud. Suur küsimärk on esiväravavahi Karl Jakob Heina kohal, kes jättis laupäevase mängu õlatrauma tõttu pooleli.

«Olukord on endiselt lahtine. Heina õlg on endiselt valus, aga mänguni on veel 24 tundi aega ja otsuse tema mänguvalmiduse osas langetame teisipäeval,» sõnas peatreener Jürgen Henn esmaspäeva õhtul. «Oleme valmis mõlemaks stsenaariumiks.»