Ralli EM-sarja avaetapil on stardis kolm Eesti rallipaari

Virves on tänavu teinud ühe stardi, kui osales Rootsi talverallil, kus ta ei olnud nomineeritud WRC2-sarja punktidele ning kuigi ta liikus oma klassis poodiumikoha suunas, siis tuli tal lõpuks leppida Rally2-autode seas 15. kohaga.

ERC-etapil Sierra Morenas on aga stardis ERC raskekahurvägi: hispaanlane Efren Llarena, poolakas Mikolaj Marczyk ja itaallane Andrea Mabellini. Kindlasti tasub silm peal hoida WRC2-sarjas sõitval Nikolai Grjazinil, norralasel Mads ​Østbergil ja näiteks prantslasel Yoann Bonatol.

Esisillaveolise Rally4-autoga on Hispaanias stardis kaks Eesti rallisõitjat. Peugeot 208 Rally4-autoga 18-aastane Jaspar Vaher, kelle kaardilugejaks on Sander Pruul ning Ford Fiesta Rally4-autoga Mark-Egert Tiits, kaardilugejaks Rainis Raidma. Ühtlasi kuuluvad mõlemad rallipaarid ERC-juunioride arvestusse.

Kokku on stardirivis 83 autot, neist 32 on Rally2-autod. Kokku on ERC-sarjas kaheksa etappi, kõige lähemale Eestile jõutakse mai lõpus, kui sõidetakse kolmas etapp Rootsis.