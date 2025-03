Toyota andis Hyundaile vastukäigu

Hyundai rallitiim saadab järgmisel nädalal Hispaanias toimuvale kohalikule rallile starti Thierry Neuville'i, et ta koguks enne järgmisel kuul toimuvat Kanaari saarte MM-etappi kogemusi asfaldirallil. Nüüd on laekunud info, et sel võistlusel on esindatud ka Toyota, starti tuleb MM-sarja liider Elfyn Evans.​