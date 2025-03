PM MOLDOVAS Eestile närviline ja õpetlik võit, aga ennekõike uhke võit!

Jürgen Henn armastab öelda, et ta on kõhutunde-usku peatreener. Ta ütles seda ka päev enne MM-valikmängu Moldovaga ja lisas, et seda kõhutunnet tuleb usaldada. Henn just nii tegi, nimetas Rauno Sappineni põhikoosseisu ja juhtis Eesti koondise uhke võiduni!​