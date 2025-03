Vahetult enne Keenia rallit sahistati kuluaarides, et Hyundai on otsuse langetanud ja lahkub selle aasta lõpus WRCst. On neil kuuldustel tõepõhi all või mitte, aga Lõuna-Korea autotootja väljavaated ralli MM-sarjas muutuvad järjest ahtamaks. Neil ja paljudel muudel teemadel arutlesid Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. ​​