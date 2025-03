Martin Järveoja läheb jahtima Eesti meistritiitlit

«Kuigi alustasime crosskarti rallisprindi võistlustega kaks aastat tagasi, kogus sari kiiresti populaarsuse ning innukalt jätkame ka tänavu. Võrdlemisi uudse rallispordi võistlusvahendi ja sprindisarja vastu huvi on samuti kasvamas ning on väga hea meel, et sellel aastal on sarjaga liitunud uus nimisponsor FenixBet, kes on ka Martin Järveoja peatoetaja sarjas osalemisel. Usun et 2025. aasta Eesti Meistrivõistlused Crosskartide rallisprindis tulevad ajaloo põnevaimad, sest Martinil on suur ambitsioon meistritiitel lõpuks endale noppida,» kommenteeris Eero Nõgene pressiteate vahendusel.