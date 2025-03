Seda, et Stefan Lindingeriga ollakse Eesti laskesuusatamises rahulolematud, otsustas ERR mingil põhjusel varjata.

Aastaid, pikki aastaid, on Eesti Televisioon vahendanud eesti rahvale laskesuusatamise MK-etappe ja tiitlivõitlusi ning nii nagu Norra vennad Bød, Tarjei ja Johannes Thingnes, on teinud selle ala Euroopas suureks ja menukaks, on Tiislerid, Tarmo ja Alvar – kes ei ole vennad, küll aga viienda põlve sugulased –, teinud selle ala Eestis talviti pööraselt populaarseks.