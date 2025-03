Naiste üksiksõidus osaleb 33 uisutajat, kes stardivad kuues grupis. Petrõkina tuleb jääle 27-ndana, eelviimase grupi viimase võistlejana. Petrõkina lühikava isiklik rekord on jaanuaris Tallinnas peetud EMil saavutatud 68,94 punkti.

See näitab, et Petrõkina on käesoleva aastanumbri sees saavutanud stabiilsuse 200 punkti piirimail, pluss-miinus mõni pügal siia-sinna.