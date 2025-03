Ogier näikse puhkuselt naasvat

​Küll aga teatasid korraldajad juba nii palju, et võistlusel osaleb kümme Rally1, 38 Rally2, kaheksa Rally3, kuus Rally4 ja üks Rally5 ekipaaž. Ehk võtame appi lihtsa matemaatika.

Neist viimase n-ö varumehed, Mārtiņš Sesks​ ja äsja Keenias kaheksandana lõpetanud Jourdan Serderidis ei tundu Kanaaridel just eriti loogiliste lahendustena. Hyundail on vähemalt seni neljas sõitja puudunud. Ogier' ja Toyota klapivad aga antud kontekstis ideaalselt.

Pärast Monte Carlo triumfi ütles kaheksakordne tšempion, et teda ootab ees pikem paus. Kanaaridel kihutamise ajaks möödubki kolm kuud ja kaks rallit. Ogier' ütles juba varem, et ta osaled täpselt pooltel ehk seitsmel etapil ning talle väga hästi sobivaid, asfaldietappe ei kuulu kalendrisse just palju (lisaks veel oktoobris Kesk-Euroopas ja novembris Jaapanis).