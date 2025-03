FOTO Riia sauna mõju: Tartu fännid korraldasid kodumängul protesti

«See [fännikogemus Riias] oli kohutav,» nendib Kuuenda Mehe esimees Raivo Kull Postimehele ja jätkas ohates. «Nagu näed, siis osad fännid ei tulnud täna kohale. See on raske. Võiduga on alati tore võõrsilmängult tagasi sõita, teekond läheb kiirelt ja on tore. Kaotuse järel on tee väga pikk ja keeruline. Mäng oli kohutav – midagi pole öelda.»