BLOGI Selgusid Eesti korvpallikoondise EMi vastased: ees ootavad Ataman ja Pariisi olümpia pronks

Enne loosimist

Loosimisel on kuus tugevusgruppi, mis pandi paika FIBA edetabeli põhjal. Viimased EM-valikmängud Eesti asetust ei muutnud, jätkuvalt ollakse 43. tabelireal.

24 meeskonda loositakse kuute neljaliikmelisse alagruppi, igas alagrupis on esindatud kõik tugevusgrupid.

Lisaks said korraldajamaad ehk Läti, Soome (Leedu), Poola (Island) ja Küpros (Kreeka) valida ühe riigi, kes mängib nende alagrupis. A-alagrupi korraldaja Läti valis endaga ühes Eesti. Et lätlased on 2. ja eestlased 5. tugevusgrupis, selguvad A-grupi ülejäänud koondised 1., 3., 4. ja 6. tugevusgrupist.