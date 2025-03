«Ma juba mängisin MMil ja kaotasin. Rohkem ei taha kaotada!» Brasiilia jalgpall on SOS-seisus

«Peame oma tegemistes kõik ümber mõtestama. Läksime riietusruumi, meil polnud millestki rääkida. Mõelgem natuke sellele, mida me tegime väljakul. Mängisime väga halvasti, Argentiina aga näitas oma fännide ees suurepärast mängu. Peame kõik ümber mõtestama... Vajame muutusi. Ma juba mängisin MMil ja kaotasin selle. Rohkem ei taha kaotada,» vahendas väljaanne AS Brasiilia üks parema mängiha Vinicius Juniori meeleolu.

Brasiilia koondis on käesolevas MM-valiksarjas esinenud enda standardite kohta tagasihoidlikult. 14 mängust on saadud 21 punkti, sama palju on Uruguail ja Paraguail. Ecuadoril on 2, Argentiinal 10 punkti rohkem. Kolumbial on punkt vähem, Venetsueelal seitsmendana 6 punkti vähem.