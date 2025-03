Schumacher kukkus 2013. aastal Alpides suusatades peaga vastu kivi ja viidi esialgu kunstlikku koomasse. Pärast seda pole on teda ravitud Genfi järve lähedal asuvas kodus, tema tervise kohta on aastate jooksul tulnud nappe teateid.

Saksamaa telekanali RTL ajakirjanik, Schumacheri pere üks lähedasemaid inimesi Felix Gorner avaldas värsket infot, teatades, et olukord on halb. «Ta vajab pidevat hoolt ja on oma hooldajatest täielikult sõltuv. Ning ta ei saa enam end verbaalselt väljendada,» ütles Gorner.