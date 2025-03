Võru võrkpalliklubi nimisponsor: riik hoidku meeles, et maal on ettevõtjad kohaliku elu fännid

Võru võrkpalliklubi nimisponsori Barrus AS tegevjuht Martti Kork (paremal). Pilt on tehtud jaanuaris, kus klubi presidendi Olev Lüütsepaga (vasakul) sõlmiti uus koostööleping, mis kestab 2028. aastani.

Võru võrkpalliklubi nimisponsoriks on kohalik puidutööstusettevõte Barrus, mis on enda südameasjaks võtnud 12 000 elanikuga Kagu-Eesti linna spordielu uuele tasemele viimise. See kannab vilja, kohalik spordihall on alatasa puupüsti täis. Teist aastat järjest Eesti meistrivõistlustel finaali jõudmine on edulugu, kuid Barruse tegevjuht Martti Kork paneb riigiisadele südamele, et Eesti äärealadel tuleks kogukonna hüvanguks rohkem panustada.