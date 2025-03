Koondiseaken rüüstas ja rappis Bayerni kaitseliini

Bayerni ja Kanada koondise vasakkaitsja Alphonso Davies vigastas pühapäeval Põhja-Ameerika Rahvuste liiga kolmanda koha mängus USA vastu põlve ristatisidemeid. Esialgu arvati, et ta peab palliplatsilt eemale jääma kuueks kuuks, kuid selgus, et vigastus on veelgi tõsisem, kirjutab Bild.

Sama Saksamaa väljaanne lisab, et 24-aastase Daviese vigastuspaus kestab tõenäoliselt kuus kuni kaheksa kuud. Ta on juba läbinud operatsiooni ning alustab lähiajal taastumisprotsessi.

Kui Daviese hooaeg on kindlalt läbi, siis Upamecano osas on väike võimalus, et ta võib naasta täiesti hooaja lõpus. Sky Germany teatel loodab Bayern, et keskkaitsja võiks olla saadaval Meistrite liiga finaalis, kui Bayern peaks nii kaugele jõudma.