Pettusega haledalt vahele jäänud male suurmeister sai pika võistluskeelu

Tol hetkel maailma edetabelis 69. kohta hoidnud Ševtšenko külastas matši ajal pidevalt tualettruumi, ilma et oleks selleks kohtunikult luba küsinud. Ühel WC-külastusel tuli ilmsiks, et ta tegeles pettusega.

Haledalt vahele jäänud Ševtšenko tunnistas, et peitis tualetis telefoni. Ta ütles, et kasutas seda malerakenduse Lichessi avamiseks, kuid eitas, et oleks sellest reaalselt kasu lõiganud.

FIDE uurimine on nüüdseks läbi ning Ševtšenkole määrati kolmeaastane võistluskeeld, millest aasta tingimisi. Suurmeistri tiitel, mille ta omandas juba 14-aastaselt, jäeti siiski alles, sest matši statistilise analüüsi käigus ei tuvastatud olulisi kõrvalekaldeid tema tavapärasest tasemest ning komisjon ei suutnud tõestada, et ta oleks otseselt reegleid rikkunud.

FIDE ausa mängu komisjoni hinnangul on aga määratud karistus liiga leebe. Komisjoni esimees Andrew Howie märkis, et reeglite rikkumise eest määratavad karistused peavad hoiatama potentsiaalseid pettureid ning näitama, et FIDE-l on pettuse suhtes nulltolerants.