Selevkode unistus ühisest olümpiast võis jääda lühikavasse

Et 19. kohalt on vabakavas keeruline esikümnesse tõusta, tuleb suure tõenäosusega nentida, et Eesti saab meestest olümpiale saata vaid ühe sportlase – koht MMi esikümnes annaks koha septembris toimuvale olümpia kvalifikatsioonile. Nii on väga tõenäoline, et vennad Selevkod - Aleksandr ja Mihhail - 2026. aasta olümpial koos ei osale.