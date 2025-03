Eesti koondislastele ebamugavusi valmistanud Karpin rääkis, miks valis nooruses Narvas jalgpalli ja mitte hoki

Sagheli Narvas emal külas käiv Karpin tekitas furoori veidi enam kui kahe aasta eest, mil jalgpalliagent, endine koondislane Andrei Stepanov avaldas foto õhtusöögist Karpiniga. Sel õhtusöögil olid teiste seas ka tol hetkel Eesti koondisse kuulunud Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov. Et tegemist oli esimese aastaga, mil Ukrainas käis sõda ning et jalgpallikoondis on idanaabrite jaoks ka poliitiline tööriist, tekkis Vassiljevil ja Zenjovil ühist õhtusööki kommenteerides selgelt ebamugavusi.