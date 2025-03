Stefan Vaaks läheb USAsse ülikooli. Mille põhjal ta kooli valib?

Vaaks ülikoolis kohapeal veel käinud ei ole, kuid Zoomi kõne vahendusel on talle kohapealseid tingimusi tutvustatud. «Mängustiililt on see pigem run and gun (jookse ja viska - toim). See oli ainus ülikool, mis paistis silma normaalse jutuga. Nad näevad, et ma sobiksin sinna. Näevad, et suudan peale viskamise ka sööta ja muid asju teha,» selgitas Vaaks.