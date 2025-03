Eesti golfar juhib Euroopa rahvuste karika turniiri

«Mäng on olnud väljakutsuv, eriti keerutava tuule tõttu, mis on teinud löögivalikud keeruliseks. Olen pidanud kohanema muutuvate oludega ja leidma kindlust iga löögi juures. Lühikesed putid on olnud minu jaoks keerulised, mistõttu olen keskendunud rohkem kiirusele. Vaatamata raskustele on olnud palju häid momente ja mängul on palju potentsiaali. Järgmistel ringidel proovin oma tulemusi parandada,» kommenteeris Kivi pressiteate vahendusel.