«Euroopas on korvpall spordiala number kaks,» teatas Silver alustuseks ja märkis, et NBA hinnangul on saabunud õige aeg ideega edasi liikuda. «See on igal pool populaarne, sadade miljonite fännidega. Praegu on 15 protsenti NBA mängijatest tulnud Euroopast, meie viimasest kuuest MVPst viis on eurooplased. Küll aga on suur vahe selles, milline on korvpallihuvi ning sellega, kuidas on liigad arenenud võrreldes sellega, milline on meil Põhja-Ameerikas.»