Niina Petrõkina tõi Eestile esimese koha Milano Cortina taliolümpiale

Petrõkina edukas sooritus tähendab seda, et Eestil on Milano Cortina taliolümpial lootust ka teisele kohale naiste üksiksõidus. «Jaanuaris Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja rahvusvahelise uisuliidu poolt kinnitatud reeglite järgi on esikümnesse sõitnud riigil õigus kahele kohale, kuid uuendusena pidanuks teine iluuisutaja jõudma vabakavale.

Äsja Milanos delegatsioonijuhtide koosolekul käinud Raju kinnitas, et itaallased on taliolümpia korraldusega joonel. «Korraldatakse katsevõistlusi erinevates võistluspaikades, näiteks ju iluuisutamise eelolümpia võitiski Petrõkina. Logistilised väljakutsed jätkuvad, sest on kuus erinevat olümpiaküla. Praegu tegelevadki korraldajad sellega, et luua mõistetavaid juhiseid, et kõik toimiks sujuvalt,» rääkis Raju.