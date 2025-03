TÄNA Kuidas läheb Henry Sildarul MMi finaalis?

Teen oma laskumise ära ja tõstukil mõlemad isaga muigame – «võistluskõrgus». Tore kuulda, kui kellelgi on selline asi nagu võistluskõrgus – meil on ainult üks kõrgus – madal.

Rennisõidus on kõrgus aga väga oluline faktor punktide saamisel. Nagu iga asi siin elus – näe vaeva ja tulemused tulevad. Täpselt nii on ka kõrgusega halfpipe'is. Tee trenni, harjuta ja tasapisi saad kõrgemale. Tundub lihtne, kuid rennisõit on siiski ekstreemsport – et kõrgele minna, peab lisaks ka tahtma kõrgele minna – aga see ei ole lihtne. Isegi need, kes iga päev ainult rennisõiduga tegelevad, tunnevad vaimset barjääri, mis takistab väga-väga kõrgele minemist. Mõni suudab rohkem, mõni vähem.