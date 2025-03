Autoralli MM-sarja üks suuremaid hooajaeelseid hirme pole tõeks saanud. Vastupidi!

Ning ei saaks öelda, et Pirellilt kohustused üle võtnud Lõuna-Korea firma poleks saanud korralikku testi. Monte Carlos tõestati valmisolekut erinevatel tingimustel asfaldil, siis Rootsi lumel ja jääl ning nüüd vägagi muutlikul Keenia liival-kruusal-mudal.

«Ausalt öeldes oleme õnnelikud, et võistlus on läbi ja positiivsel noodil. Jõudsime lõppu nii, et keegi ei nurisenud,» rääkis Hankooki mootorispordi pealik Manfred Sandbichler rallit.fi-le.