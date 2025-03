Kodakondsust vahetanud tähtmängija valguses: Venemaa tennist ähvardab kollaps

Erinevalt paljudest teistest spordialadest ei tõrjutud tennises Ukraina sõja agressorriike rahvusvaheliselt areenilt eemale. Küll aga seati teatavaid piiranguid. Näiteks ei saa vene ja valgevene mängijad võistelda enda lipu all ja võistkondlikel mõõduvõttudel. Lisaks ei toimu neis riikides enam ametlikke turniire.

Mõnda aega tagasi kodumaa meediale antud intervjuus tunnistas Venemaa tenniseliidu president Šamil Tarpištšev, et vähemalt 20 nende tennisisti meelitatakse mõne teise lipu alla. «Olukord on karm: meil pole võistlusi, liigad ei tööta, tulu puudub ja samamoodi ka reservid. Meil mängib piiri taga 1000 tennisisti, kes võivad hakata esindama teisi riike,» selgitas ta, et neil lihtsalt puuduvad vahendid oma sportlaste toetamiseks.