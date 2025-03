Kehvasti alustanud Mihhail Selevko sai MMil 19. koha. «Ei tea, mis juhtus.»

Sel hooajal vabakava isikliku rekordi 158 punktini viinud Selevko teenis MMil vaid 140,52 punkti. Kahe kava peale kokku sai ta 218,02 punkti, isiklik rekord on aga 245,06.

«Ma muidugi ei ole üldse rahul. Kava alguses tegin nii palju suuri vigu, oli väga raske sõita pärast seda,» ütles Selevko pärast võistlust ERRile. «Kolmene rittberger, mis oli esimene hüpe, ei suutnud seda teha. Ma arvan, et see on kõige lihtsam hüpe minu kavas. Ei tea, mis juhtus.»