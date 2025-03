FOTO Tulihingeline fänn tegi itaallannast laskesuusatähele hullumeelse üllatuse

34-aastane Wierer oli just lõpetanud trenni ning suundus majutuse poole. Teel sinna sattus ta kokku sakslase Andreas Meinckega, kes on suur laskesuusafänn.

Meincke pole niisama fänn, kes käib võistlustel kohapeal ja jälgib muul ajal mõõduvõtte televiisorist. Selle tõestuseks on tal kehal maalingud, millest ühte näitas ta ka Wiererile. Nimelt on tema käsivar, kuhu oli tätoveeritud laskev Wierer.

«Inimesed on hullud! Tore, et on olemas nii suured fännid, aga mina ise ei teeks kunagi midagi sellist,» sõnas Wierer Dagbladetile.