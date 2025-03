Neuville ei karda konkurendi võimsat algust: tal läheb veel raskeks

Evans lõpetas aga Monte Carlos teisena ning võitis teised rallid kindlalt. Kui hübriidiajastul jätsid Evansi sooritused soovida, siis nüüd, kui hübriidi pole ning rehvitootja on uus, on Evans leidnud oma varasema taseme.

Belgia ralliässa sõnul pole Evansi hoog üllatav. «Ta on väga tugev konkurent, alati on olnud. Elfyn lõpetas eelmisel aastal teisena ja on mitmel korral võidelnud Sébastien Ogier’ga MM-tiitli nimel,» ütles Neuville Belgia väljaandele RTBF. «​Elfyn on kiire ja konkurentsivõimeline. Ta on hooaega alustanud hästi. Aga usun, et tal läheb veel raskeks. Siis peame olema temast tugevamad.»