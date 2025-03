Torres siunas Levadia osatajaid, Andrejev kahetses Kalju prohmakaid

Tiitlikaitsja FCI Levadia päralt on täisedu – Premium liigas on nad nelja mänguga löönud 12 väravat ja teeninud 12 punkti. Peatreener Curro Torres on sellega väga rahul ja siunas Nõmme Kalju üle võetud 2:1 võidu järel neid, kes Levadiat osatama kipuvad.