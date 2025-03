Fännide südamed võitnud ralli ihkab WRCs jätkata, kuid vajab investeeringut

Safari ralli tuli pärast 19 aastast pausi WRCsse tagasi 2021. aastal ning on nüüd toimunud viis aastat järjepanu. Kehtiva lepingu alusel jääks aga 2026. aasta neil MM-sarjas viimaseks, kuid tundub tõenäoline, et nende lepingut pikendatakse, kirjutas AutoHebdo.

Esialgne leping Keeniaga oli viieaastane, mida on aasta võrra juba pikendatud. Selge see, et Keenia president William Ruto soovib, et võistlus jääks püsima ning kinnitas, et riik näeb selle nimel vaeva.