Pöidlahoidjatel võibki olla asjast oma arvamus, kuid hoopis olulisem on see, mida arvavad asjast sõitjad. Nõnda saigi ralli järel Rally2-meestelt uuritud, mida nemad Safari kogemusest arvasid?

Kes siinkohal mõtiskleb, et miks just Rally2-meestelt, siis seda seepärast, et just seal klassis leidis aset kõige kurioossem katkestamine, kui pika puuga võistlust juhtinud Oliver Solberg jäi seitsmendal katsel keset teed sõites lihtsalt liiva kinni.