Mis saab sikku teinud Norra koondisega treeninud Eesti parimast suusahüppajast edasi?

«Teadlik ma ei olnud sellest. See mõjutas mind sellepärast, et kogu mu taustajõud pidid võistlustelt hooaja viimane periood kõrvale jääma,» rääkis ta ERRi spordile pöördelistest sündmustest. «Eks suusahüpped ole piiri peal mängimine ja piiride kompamine. Kõik teevad seda, et saada tipule lähemale.»