Pöörane võit Irina Embrichi üle tähendab, et Katrina Lehis on jälle nr 1!

«Minu eesmärk spordis on ühene - teha head tulemust. Ja edetabelikoht on asi, mida saan mõjutada üksnes tulemustega,» sõnas Lehis Postimehega vesteldes. Edetabelikoht on tähtis, sest Eestis kehtivad (enamasti) reeglid, kus koduse edetabeli kolm paremat tagavad koha tiitlivõistluste koondises. Lehis lisas: «Kogemused näitavad, et enne, kui ma võistlustel rajal ei ole, pole midagi kindlat.»