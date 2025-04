Oma käitumisega treenerit šokeerinud agressorriigi sportlane jäi Putini rahast ilma

Lisaks võistluskeelule jäi Sidorenko ilma agressorriigi presidendi Vladimir Putini rahast. Venelane pidi oma säravate oskuste eest olema kindel valik presidendi stipendiumile, kuid lauatenniseliidu distsiplinaarkomisjon otsustas, et Sidorenkot antud stipendiumile ei nimetata. Putini stipendiumi suurus on 600 000 rubla ehk umbes 6500 eurot.

Venemaa rahvuskoondise peatreener Viktor Batov oli oma juhendatava käitumisest šokeeritud. «​Sidorenko mängib välismaal ja tal on võimalus kohtuda paljude raskete vastastega. See on hea asi. Aga ma arvan, et sellised privileegid kaovad, kui sa nii käitud.