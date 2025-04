Venemaa lipu Austraalia oma vastu vahetanud tipptennisist: geina polnud muud valikut

Seni Dubais elanud Kasatkina pole Venemaad külastanud juba üle kahe aasta. Pärast sõja algust on Vene ja Valgevene tennisistid pidanud mängima neutraalse lipu all. Erinevalt paljudest teistest spordialadest pole neid siiski kordagi rahvusvaheliselt areenilt tõrjutud.

Eelmisel nädalal rahuldati tema alalise elaniku elamisloa taotlus ja sel nädalal esindab ta esimest korda Austraaliat Lõuna-Carolinas toimuval Charleston Openil. «See on minu esimene ametlik päev Austraalia mängijana. Ma ei kavatse valetada, see on minu jaoks emotsionaalne,» ütles ta. «Ma olen väga õnnelik, et saan alustada seda uut peatükki oma elus.»