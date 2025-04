AMETLIK Eesti saab Milano olümpiale saata neli mees- ja neli naislaskesuusatajat

IBU rahvuste karika edetabelis lõpetas Eesti naiskond hooaja Sloveenia järel 13. kohal. Meeste koondis platseerus 16. kohale, seljatades Rumeenia, Läti, Leedu ja Kanada. See tähendab seda, et Eesti saab Milano Cortina olümpial osaleda kõikides laskesuusatamise võistkonnaformaatides.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju käis äsja Milanos ning kinnitas, et ettevalmistused on täies hoos. «Laskesuusatajad võistlevad Anterselvas, kus ei toimu ühtegi teist spordiala – nad on omaette mullis. Nende võistluste korraldus peaks suurel määral sarnanema MK-etappide või maailmameistrivõistlustega ning paraku mingit erilist olümpiatunnet see neile ei tekita,» ütles Raju.