Hiinas triumfeerinud Eesti rattur: taktika oli lihtne – võita!

«Seda arvestades oli hea, et võistlus liiga pikk polnud,» viskas Lauk nalja. «Taktika oli meil lihtne – lihtsalt võita ja muud midagi!»

Eestlase sõnul piisas suures pildis ühest lükkest ja nii oligi väike jooksikute grupp eest ära saanud. «Ma ei teinud endale ise midagi liiga keeruliseks ja ei avanud teistele oma kaarte ehk lõpp oli ainult vormistamise küsimus,» kirjeldas Lauk, kelle sõnul võeti sõidust osa, kuna tiimi jaoks oli tegemist olulise võistlusega. «Siin oli väga suur meediakajastus ja see on sponsoritele väga oluline.»

Lauk lisas, et võita on alati hea ja tiim jäi samuti eduka võistluspäevaga rahule. «Lisaks sain hea pingutuse, millist on trennis võimatu saada. Võistlusrada ja lähiümbrus, kus ühe treeningu tegime, olid vinged ehk minu jaoks väga positiivne päev,» sõnas ta alaliidu pressiteenistusele.