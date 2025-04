Paul Aron pääseb peagi F1 etapil rajale: tajun, kuidas see F1 mäng käib ja üritan seda võimalikult hästi mängida

Veebruaris 21-aastaseks saanud Paul Aron on Alpine'i F1-meeskonna varusõitja rolli kandnud alates aasta esimesest päevast, kuid on Inglismaal ja Prantsusmaal baseeruva tiimi tegemistesse olnud kaasatud juba alates eelmise aasta lõpust.

Sel aastal on Aron osalenud kolmel testisõidul, kus iga päeva tuli läbida 600–700 kilomeetrit. Kuningliku vormelisarja reeglid on karmid ning seetõttu tuleb testi- ja varusõitjatel leppida mõned aastad vanema F1-auto testimisega, kuid peagi see muutub.