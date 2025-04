Keenia rallil ajas säärane kõlakas Hyundai inimesi lausa närvi. «Me just kuulsime neist kuulujuttudest nagu kõik teised. See pole ilmselgelt põhjendatud ja toimub lihtsalt tähelepanu saamiseks. See ajab mind närvi, see on lugupidamatu kõigi tiimiliikmete suhtes, kes tõusevad igal hommikul üles, et oma tööd hästi teha,» põrutas näiteks Thierry Neuville, kes sahinaid siiski ümber ei lükanud...