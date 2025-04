VIDEO Vaata, kuidas valmistub Ott Tänak hooaja esimeseks asfaldiralliks

Nimelt viibib Eesti duo praegu Hispaanias Cordoba piirkonnas, kus testib Hyundai i20 Rally1-masinat. Seal ammutatud kilomeetrid on seda olulisemad, kuivõrd tänavusest hooajast on MM-sarjal uus rehvitootja Hankook, mille jalavarje seni asfaldil (väga) katsetada pole saanud.

Selleks, et piiratud ajast maksimumi võtta, on Hyundai testimispaika toonud ka kastmisauto, et sõitjad saaks masinat ja rehve katsetada ka märgades oludes.