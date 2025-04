Tänaku boss teab, mis päästaks WRC

Ott Tänaku tööandja Hyundai rallimeeskonna tulevik MM-sarjas on jätkuvalt ebaselge ning pole teada, kas Lõuna-Korea autotootja järgmisel aastal WRCs jätkab. Kindel on, et liitutakse uue ringrajasarjaga ning rallimeeskonnapealik Cyril Abiteboul teab, mida WRC peaks muutma, et muutuda Hyundai ja teiste tootjate jaoks atraktiivsemaks.