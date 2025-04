NBAs teisele võimalusele lähedal olnud Drell teab, miks sellest asja ei saanud

Pärast edukat hooaega USA G-liigas otsustas Eesti korvpallikoondislane Henri Drell naasta Euroopasse ning liituda Hispaania Tenerife tippklubiga. Miks valis ta just selle meeskonna?

«Kui Tenerifelt pakkumine tuli, pidin kiiresti otsustama. See on võitja meeskond ning soovisin saada tunnetust, kuidas on mängida Euroopa tipptasemel mängijatega,» rääkis Drell Betsafe’i blogi intervjuus.