Hetkel vigastusest taastuv 49-aastane Woods teatas oma sotsiaalmeediakanalites, et osalev 10.-13. Aprillini USAs Augustas toimuval Masters võistlusel, seda vaid kolm nädalat pärast vasaku jala Achilleuse kõõluse rebendit.

Imeline tervenemine, võis arvata? Minutid hiljem selgus tõde – tegemist oli aprillinaljaga. «Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, kuid paar nädalat pärast vasaku Achilleuse kõõluse rebendit, plahvatuslikku jõutreeningut on arstid ja treenerid mind nii heasse vormi saanud, et ma saan järgmisel nädalal Masters’it mängida! Ma ei jõua oodata! Näeme platsil,» kirjutas Woods.