Kanaari saarte ralli sõidetakse Gran Canarial ja on pikalt kuulunud EM-sarja, aprilli lõpus toimus seal esmakordselt WRC-ralli.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendub sel korral ajaloo esimesele Kanaari saarte MM-etapile, mille registreerunute nimekiri on väga esinduslik. Oodata on väga tasavägist võitlust, kuid Atlandi ookeani saarestikus võib kõik peapeale keerata heitlik ilm. Saates on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.