M-Spordis kanda kinnitanud Jürgenson: Wilson on mind omaks võtnud ja usub minusse

Autoralli juunioride maailmameister Romet Jürgenson on edukalt jätkanud oma karjääri Ford Fiesta Rally2-auto roolis. Järvamaalt pärit 25-aastasel Jürgensonil on M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoniga head suhted, kuid nüüd tunnistab ta, et järgmistel rallidel tuleb tal hakata võitlema kõrgemate kohtade nimel.​