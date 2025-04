Sealjuures ei küsi me seda ainult Tallinna lauluväljaku, vaid ka Otepää MK-etapi kontekstis, kust kõik omal ajal alguse sai. Või... äkki oleks võimalik need kaks sootuks omavahel kombineerida ja maha saada supersuusanädalaga?

Jutt sellest, et lauluväljakult lahkuti naeratus näol, pole mingi PR-jutt, vaid nii tõepoolest oli, kinnitab Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. «FIS FISiks, olulisem on see, et sportlased jäid rahule!» lausub pärast võistlust atleetidelt nööbist kinni haaranu.