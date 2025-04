Verstappeni kõrvalt minema löödud tiimikaaslane peab läbirääkimisi F1-te naasmiseks

Neljakordse maailmameistri Max Verstappeni kõrval Red Bulli meeskonnas neli hooaega vastu pidanud Sergio Perez on sel aastal F1 sarjas tööta. Nüüd avaldas 35-aastane mehhiklane, et on mõne meeskonnaga suhelnud ja võib järgmisel hooajal taas rajale naasta.​